Südharz. In der Not stehen die Südharzer zusammen. In zwei Kirchen des Landkreises Nordhausen erklingen am Sonntagabend Benefizkonzerte. Der Erlös kommt den Flutopfern der Goldenen Aue zugute.

Was für ein Abend. In der Not stehen die Südharzer zusammen. Sie singen und swingen in Heringen und Bleicherode zugunsten der Betroffenen des Hochwassers in der Goldenen Aue.