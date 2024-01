Windehausen. Das Dorf in der Goldenen Aue war zu Heiligabend überschwemmt worden. Zeit, Dinge in Sicherheit zu bringen, blieb nicht. So türmten sich in den Tagen danach die Müllberge im Ort. Deren Entsorgung gelang jedoch schnell. Eine Bilanz.

Binnen drei Tagen und damit schneller als erwartet wurde die Entsorgung des Abfalls nach dem Heiligabend-Hochwasser von Windehausen abgeschlossen. Dies teilte am Montag die Kreisverwaltung mit. „Insgesamt haben wir fast 170 Tonnen Abfälle eingesammelt – so viel, wie sonst in zwei Wochen im gesamten Landkreis Nordhausen an Rest- und Sperrmüll anfällt“, sagte Kathrin Materlik, Fachgebietsleiterin Abfallwirtschaft im Landratsamt Nordhausen.

red