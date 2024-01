Südharz. Warum es die Sperrung zwischen den beiden Ortschaften gibt, was aktuell die alternative Route ist und wann die Straße wieder befahrbar sein soll.

Aufgrund des schlechten Zustands des Steinbrücker Wegs in Uthleben ist die Verbindungsstraße nach Steinbrücken in der Ortslage Uthleben gesperrt. Eingeleitet hat die Sperrung Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (Linke). Von Uthleben kommend ist die Autobahn 38 und die Bundesstraße 4 daher nur über Sundhausen zu erreichen. Allerdings sind die Bauhof-Mitarbeiter schon für die Reparatur am Dienstag vor Ort gewesen, sodass laut Heringer Rathaus eine Verkehrsfreigabe ab Mittwochmittag vorgesehen sei.