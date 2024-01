Kleinfurra. In einem Gewerbeareal nahe eines Südharz-Dorfes haben es Unbekannte auf ein Fahrzeug einer Umzugs- und Transportfirma abgesehen. Es folgte ein Polizeieinsatz, allerdings erst mehr als 24 Stunden später.

Ein Firmen-Lkw, ausgebrannt vor der unternehmenseigenen Lagerhalle: Der Sondershäuser Philipp Gerlach dachte erst an einen schlechten Scherz, als ihm am Dienstagabend ein Mieter einer Garage davon berichtet. Doch ein Besuch vor Ort im Kleinfurraer Gewerbegebiet nahe des früheren Schachts Ludwigshall bringt traurige Gewissheit. Jener Lkw, in den erst Ende vorigen Jahres knapp 4000 Euro für Reparaturen, Umbau und neuen TÜV geflossen waren, ist nur noch ein Wrack, das zu entsorgen ist.