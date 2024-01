Nordhausen. Die Aktionswoche im Rahmen der aktuellen Bauernproteste geht weiter. Nun ist eine Demonstration mit Traktoren durch Nordhausen vorgesehen. Wo die Schlepper wann entlangfahren und es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.

Ein Schlepperkorso durch Nordhausen setzt die Aktionswoche zu den Bauernprotesten fort. Geplant ist die Tour mit Traktoren am Donnerstagnachmittag. Wie Susann Goldhammer vom Kreisbauernverband erklärt, treffen sich die Landwirte um 15.30 Uhr auf dem Scheunenhof-Gelände. Ab 16 Uhr setzt sich der Tross in Richtung Rolandstadt in Bewegung, sodass von da an mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen ist. Über die Uthleber Straße auf die B4 stadteinwärts. Über die Helmestraße, Barbarossastraße und Hallesche Straße führt die Tour über den Taschenberg zur Stolberger Straße, der Robert-Koch-Straße und dem Beethovenring in die Parkallee. Von dort fahren die Schlepper in die Grimmelallee, zur Freiherr-von-Stein-Straße über die Kasseler Landstraße schließlich zum Autobahn-Rasthof Werther an der A38. Eine Blockierung der Autobahn sei laut Goldhammer nicht zugelassen.

Bereits am Montagnachmittag fuhren Südharzer Landwirte in einem Schlepperkorso durch Nordhausen, nachdem sie beim Bauernprotest in Erfurt waren. Der Protest entzündete sich an den Sparplänen der Bundesregierung. Diese sahen vor, Vergünstigungen beim Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge zu streichen. Inzwischen ist das teilweise wieder zurückgenommen worden.