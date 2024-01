Ellrich. Mehrere Meerschweinchen sind an einer Landstraße bei frostigen Temperaturen ausgesetzt worden. Für zwei der Tiere kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei in Nordhausen ermittelt nach dem Fund von ausgesetzten Meerschweinchen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wurden die Tiere bei frostigen Temperaturen in einem Eimer am Rand der Landstraße zwischen Ellrich und Cleysingen im Landkreis Nordhausen ausgesetzt. Ein Zeuge fand die Meerschweinchen Donnerstagabend und verständigte die Polizei.

Zwei der Tiere waren bereits verendet. Ein weiteres Meerschweinchen büxte zunächst aus, konnte aber wieder eingefangen und an das Tierheim übergeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

red