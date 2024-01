Nordhausen. Jens Nahrstedt baut das Bowlingcenter in Nordhausen um. Dort gehen nun Leistungssportler ein und aus.

Noch immer prangt auf dem Dach des Gebäudes in der Halleschen Straße eine große Bowlingkugel. Sie erinnert an die Zeit, in dem dort noch das „Starbowling“ ansässig war. Die Zeiten sind vorbei. Das Bowlingcenter gibt es seit 2021 nicht mehr. Die Betreiber haben wegen der Corona-Pandemie und aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben.