Der Historiker Andreas Froese hat zum 1. Januar 2024 die Leitung der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen übernommen. Am Mittwoch stellte er sich der Öffentlichkeit vor. Froese verfügt über langjährige Erfahrungen in der Gedenkstättenarbeit, zuletzt leitete er neun Jahre lang die Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen, die unter seiner Leitung ein neues Konzept erhielt.