Nordhausen. Julia Ermakowa aus Russland sucht in Deutschland ihr berufliches Glück. Ab dem Sommer verstärkt sie das Musiktheater in Nordhausen. Schon jetzt singt sie die Hauptrolle in der neuen Oper.

Es ist kalt in der Stadt. Der Tag beginnt bei minus acht Grad. Aber Julia Ermakowa lächelt den Frost einfach weg. Das Wetter sei „okay“, sagt sie. „Ein normaler Winter.“ Sie ist einen viel eisigeren Januar gewohnt. In ihrer Heimat sind oft minus 20 Grad.