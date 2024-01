Nordhausen. Der Schwerpunkt bei den Investitionen für 2024 liegt in der Rekonstruktion des Wasserverteilungsnetzes. Zwei historische Wasserkammern in Nordhäuser Hochbehälter werden zudem saniert.

Der Wasserverband Nordhausen investiert im neuen Jahr sieben Millionen Euro in verschiedene Bauprojekte. „Das sind 500.000 Euro mehr als im Vorjahr“, sagt Geschäftsführerin Carmen Lis. Hinzu kommen aber noch 3,5 Millionen Euro für den laufenden Betrieb und die Instandhaltung, so dass der Verband insgesamt 10,5 Millionen Euro in die Hand nehmen wird.