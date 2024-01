Südharz. Der Karneval im Südharz nimmt Fahrt auf. Am Wochenende starten die nächsten Jecken im Landkreis Nordhausen in das bunte Treiben. Dabei wird auch die spannendste Frage beantwortet.

Runter vom Sofa und rein in den Saal, so heißt es ab dem Wochenende bei den Bärenfängern. Denn die Sollstedter Carnevalsgesellschaft (SCG) startet am Samstag, dem 27. Januar, in ihre 56. Saison. Dann wird auch das große Geheimnis gelüftet, wer die Nachfolge von Alex I. und Manika I. antritt und das neue Prinzenpaar bildet. Aber aufgepasst, die erste Veranstaltung beginnt bereits um 18 Uhr. „Wir starten in diesem Jahr den Versuch, einmal früher zu beginnen. Ganz nach dem Motto: Wer früher anfängt, kann länger feiern“, lädt SCG-Präsidentin Karola Kleofas alle Fans herzlich ein.