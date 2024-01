Südharz. Der Betreiber und der Golfverein wollen den Platz im Landkreis Nordhausen zukunftsfähig machen. Das Areal wird bis 2025 erweitert.

Das Einweihungsgeschenk hängt schon an der Wand. Das große Bild im ersten Stock des neuen Vereinsgebäudes auf dem Neustädter Golfparkareal zeigt den Golfplatz in Georgia in den Vereinigten Staaten von Amerika. „Das habe ich mir extra aus den USA schicken lassen“, berichtet Andreas Meyer, Präsident vom Golfverein. Persönlich sei er noch nie dort gewesen. „Es ist aber mein Traum, dort einmal hinzufahren“, verrät er.