Nordhausen. In Nordhausen ermittelt die Polizei zu fremdenfeindlichen Schmierereien und sucht nach Zeugen.

Schriftzüge mit verunglimpfenden Inhalten brachten Unbekannte an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Ostrower Straße in Nordhausen auf. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurden durch die Schmierereien unter anderem ausländische Mitbürger beleidigt. Die Schmierereien müssen laut Polizei am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 24 Uhr. angebracht worden seien. Hinweise zu den Tätern nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red