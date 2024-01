Sundhausen. Der Nordhäuser Ortsteil könnte von einem Polder profitieren - nur wurde dieser jüngst nicht genutzt. Trotz eines Hochwassers, wie es statistisch gesehen nur alle 50 Jahre auftritt.

Der Kirchplatz stand unter Wasser, auch in der Auestraße auf der anderen Helmeseite wurden Keller geflutet: Das Weihnachtshochwasser machte den Sundhäusern zu schaffen. Mit einem Pegel von 2,65 Meter stand das Wasser so hoch, dass die Feuerwehr einen Stau an der Riesleber Brücke befürchtete – mit dramatischen Folgen für das Dorf stromaufwärts.