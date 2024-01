Heringen. Ein Audifahrer hat in Heringen einen Unfall verursacht. Der 97-Jährige hatte getrunken, bevor er sich ins Auto setzte.

Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 18.20 Uhr in der Auleber Straße in Heringen gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, war der 97-jährige Fahrer eines Audi A4 in Richtung Auleben unterwegs und kollidierte mit einem geparkten Ford Fiesta.