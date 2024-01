Nordhausen. Der Schlachtruf „Solze taut uff“ donnerte am Samstag durch das Nordhäuser Jugendclubhaus. Viel Tanz heizte dem Publikum ein.

Dass man auch ohne ein neues Prinzenpaar einen schwungvollen Start in die neue Karnevalssaison hinlegen kann, bewiesen die Narren des Salzaer Carneval-Clubs am Samstagabend im Nordhäuser Jugendclubhaus. Ein dreifaches „Solze taut uff“ donnerte durch den ausverkauften Saal. In gewohnter Manier begrüßte Oda Krüger, die Präsidentin des Salzaer Carneval-Clubs, als „Lady Karneval“ die begeisterte Menge.