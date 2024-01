Nordhausen. In der Turnhalle eines Stadtteils soll am Rosenmontag die Faschingssaison für ganz Nordhausen ausklingen. Wie es dazu kam.

Bisher sind die Jecken vom Krimderöder Karneval Club (KKC) am Rosenmontag stets unter sich geblieben. Das wollen sie ändern. Die Narren laden daher alle Karnevalfans für den 12. Februar ab 19.11 Uhr in die Turnhalle der Evangelischen Grundschule im Nordhäuser Stadtteil Krimderode ein. Dort wird der erste Stadtfasching gefeiert. „Wir haben unsere Idee bereits letztes Jahr am 11.11. bei der Schlüsselübergabe beworben und freuen uns, dass wir noch andere Karnevalsvereine überzeugen konnten“, sagt Vorstandsmitglied und KKC-Sprecherin Inka Wille.