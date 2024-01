Nordhausen. Im Oktober 2020 wird in Nordhausen ein Mann in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt. Die beiden Haupttäter bekommen hohe Haftstrafen. Eine 40-Jährige kommt mit einem milderen Urteil davon.

Wegen des Vorwurfes des schweren Raubes ist einer Nordhäuserin nun vor dem Amtsgericht der Prozess gemacht worden. Die Tat soll sich im Oktober 2020 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte an diesem Tag einen Bekannten in dessen Wohnung in der Hesseröder Straße in Nordhausen aufsuchte. Sie stand zum Tatzeitpunkt unter Drogen.