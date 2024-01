Südharz. Wenn der WKV feiert, dann geht es vor den Toren von Nordhausen hoch her. Welchen Termin sich alle Fans des Karnevals im Südharz besonders dick im Kalender anstreichen sollten.

Seit nunmehr 65 Jahren wird in Werther im Kreis Nordhausen närrisch gefeiert. Dieses Jubiläum will der Werthersche Karnevalsvereins (WKV) selbstverständlich würdig begehen. Und so laden die Jecken des Ortes am Sonntag, dem 4. Februar, zum großen Festumzug durch die Straßen von Werther ein. Die bunte Schar startet um 14 Uhr an der Turnhalle in Großwerther und endet am Haus des Volkes in Kleinwerther. Der Verein hofft auf viele Zuschauer am Straßenrand, damit es ein unvergesslicher Karnevalssonntag wird. Das Publikum erwartet viele toll gestaltete Wagen und Gruppen, die mit Musik und Tanz unterhalten werden. Für den Nachwuchs wird es großzügig Süßigkeiten regnen, also sollten Taschen und Tüten nicht vergessen werden. Aber auch die Erwachsenen werden nicht zu kurz kommen, denn ortsansässige Unternehmen sorgen für Schmaus und Trank.