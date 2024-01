Nordhausen. Tenor Marvin Scott aus Nordhausen beteiligt sich an einer aktuellen Kampagne. Dafür hat ihn ein Filmteam einen Tag lang begleitet.

Für die Kampagne „Tür auf! Geschichten aus Nordthüringen“ stand jetzt auch der Sänger Marvin Scott vom Nordhäuser Theater vor der Kamera. In den Türgeschichten werden in einzelnen Video-Porträts Menschen vorgestellt, die das Leben in der Region mit ihrem Engagement bereichern.