Nordhausen. AfD will in Nordhausen einen Bürgerdialog zum „Asylchaos“ veranstalten und gegen kurzfristige Kündigung juristisch vorgehen. Nordhäuser Bürgerbündnis ruft zu einem stillen Protest gegen rechte Hetze auf.

Die AfD hat Großes vor und die Thüringer Landtagswahlen am 1. September dieses Jahres schon fest im Blick. Für den kommenden Dienstag, 20. Februar, plant die Partei in Sundhausen eine Veranstaltung. Diese soll unter dem Titel „Asylchaos in Nordhausen“ stehen. Auch Björn Höcke, AfD-Fraktionschef im Thüringer Landtag, soll die Absicht haben, daran teilzunehmen.