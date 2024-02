Nordhausen. Bürgerliste Südharz hat jetzt eine Geschäftsstelle in Nordhausen. Die Wählergruppe unabhängiger Bürger will bei den Kommunalwahlen wieder antreten. Sie kämpft um den Einzug in den Kreistag und in den Nordhäuser Stadtrat.

Es sind unruhige Zeiten. Das Misstrauen gegenüber Parteien und Regierungen ist groß und gipfelt in spürbarer Politikverdrossenheit. Pessimisten fürchten gar das Ende der Demokratie.