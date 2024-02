Görsbach. In einer Grundschule im Landkreis Nordhausen werden am Sonntag 400 Kilogramm Kartoffeln verdrückt. Bei der Jubiläumsauflage müssen lange Wartezeiten in Kauf genommen werden.

Bereits kurz nach dem offiziellen Start um 10.30 Uhr für das 30. Kartoffelscheibenessen am Sonntag in Görsbach gibt es in der Aula der örtlichen Grundschule nur noch wenige Sitzplätze an einem der Tische. „Mit so einem Andrang haben wir nicht gerechnet. Die ersten Besucher standen schon ab 9.30 Uhr vor der Tür“, berichtet Diana Kieling von der Sportgemeinschaft Blau-Gelb Görsbach. Diese richtet die traditionelle Veranstaltung seit 1993 aus.