Südharz. Zum 15. Mal treten in einer Stadt im Westen des Landkreises Nordhausen zehn Männerballette in einem Wettstreit gegeneinander ein. Der Auftritt eines Ensembles hat es den Vereinen besonders angetan.

Beim 15. Männerballettwettbewerb im ausverkauften Kulturhaus in Bleicherode haben sich am vergangenen Samstag die Tänzer aus Pfaffschwende im Eichsfeld gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Bei dem Wettstreit, den der Bleicheröder Carneval Club (BCC) einst ins Leben gerufen hat, traten zehn Männerballette von Karnevalsvereinen aus Nordthüringen an.