Nordhausen. Frank, Michael und Christian Kramer stehen in Nordhausen gemeinsam an der Spitze ihres Unternehmens. Und sie plädieren für mehr Engagement in der Lokalpolitik.

Drei Brüder stehen an der Spitze einer Firma. Geht das gut? Frank Kramer, das F im Firmennamen MCF Automobile, antwortet mit einem klaren Ja. Lächelnd fügt er an: „Und das schon seit 23 Jahren.”

red