Bleicherode. Ein Kind ist nach einem Unfall im Landkreis Nordhausen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. So ereignete sich das Unglück.

Ein Kind ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Bleicheröder Ortsteil Pustleben angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer gegen 7.20 Uhr in der Sondershäuser Straße in Richtung Wolkramshausen unterwegs, als das Kind hinter einem Bus, der im Gegenverkehr hielt, die Straße überquerte.

Der Pkw erfasste das Kind, das dabei leichte Verletzungen und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

red