Nordhausen. Während einer Veranstaltung in Nordhausen haben Diebe ihr Unwesen getrieben. Fast 20 Jacken wurden aus der Garderobe gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Eine unerfreuliche Überraschung erlebten am Mittwochabend mehrere Besucher nach einem Konzert in Nordhausen. Denn während die Zuschauer im Zeitraum zwischen 18.25 Uhr und 21.15 Uhr ihren Abend bei einer Veranstaltung in einem Ausstellungshaus in der Alexander-Puschkin-Straße verbrachten, machten sich Diebe an ihrer Garderobe zu schaffen.

Insgesamt erbeuteten sie laut den Angaben fast 20 Jacken der Konzertbesucher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 03631/960.

red