Südharz. Wie das die gut 50.000 Kraniche schaffen, die jedes Jahr am Stausee Kelbra am Rande des Landkreises Nordhausen rasten und wie dafür diese Woche der Weg im benachbarten Sachsen-Anhalt geebnet wurde.

Bis zu 50.000 Kraniche machen jedes Jahr im Herbst Rast am Stausee Kelbra. Um Kraft für den Weiterflug in ihr Winterquartier zu sammeln. Gleichwohl zieht das Naturschauspiel alljährlich tausende Besucher an. Nun sollen die Zugvögel noch mehr Naturfreunde an Deutschlands drittgrößten Kranichrastplatz locken. Denn künftig können diese sich in einem modernen Naturerlebniszentrum am Helme-Stausee über die Vögel mit dem markanten trompetenartigen Ruf informieren.