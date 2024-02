Nordhausen. Etliche Baustellen behindern auch in den kommenden Tagen den fließenden Verkehr im Kreis Nordhausen. Hier ist eine Auswahl betroffener Straßen.

Die aufwendige Gleissanierung für die Straßenbahn hat begonnen. Bis Ende Mai ist die Bahnhofstraße voll gesperrt. Um einen Telekomschacht austauschen zu können, muss am Pferdemarkt die Fahrspur in Richtung Norden bis 15. März gesperrt werden. Am 4. März startet ein Straßenausbau-Projekt in der Wilhelm-Nebelung-Straße. Das heißt: Voll gesperrt ist dort bis Ende April der Bereich zwischen Riemann- und Spiegelstraße. Eine Oberflächensanierung ist an der Wiedigsburg im Bereich der Rosenmühle vom 4. März bis zum 12. April vorgesehen. Damit der Wertstoffhandel neu gebaut werden kann, muss die Herweghstraße bis Ende März voll gesperrt bleiben.