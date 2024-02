Nordhausen/Sondershausen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl spricht von „Antifa-Terror“, die Polizei ermittelt gegenwärtig.

Zu Polizeieinsätzen ist es vor wenigen Tagen in zwei Wahlkreisbüros des AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl gekommen. Wie die Polizei am Montag bestätigte, wurden die Beamten am Freitagnachmittag in Pohls Nordhäuser Büro gerufen, nachdem dort ein Brief mit unbekannter Substanz eingegangen war. Ein Büromitarbeiter musste sich nach Kontakt mit dieser Post ins Krankenhaus begeben, nach Aussage von Pohl im Kurznachrichtendienst X war er eineinhalb Tage in Quarantäne.