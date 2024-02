Nordhausen. Die beiden Nordhäuser haben einige Gemeinsamkeiten. Nun kommt eine weiter hinzu. Was diese ist und wann diese zu erleben sind.

Sie eint nicht nur Kreativität. Der selbe Stil, Acrylfarbe, Spachtel und Gerhard Richter als künstlerisches Vorbild sind weitere Verbindungspunkte der beiden Nordhäuser. Eine zusätzliche Gemeinsamkeit von Friederike Lägel und Mario Molnár bietet nun die Galerie der Kreissparkasse Nordhausen. Diese widmet beiden ab morgen Abend eine Werkschau mit insgesamt etwa 40 Gemälden. Die meisten haben allerdings keine Titel, da Lägel und Molnár dem Betrachter gerne geben, was diese darin sehen wollen. „Sie sollen die Möglichkeit haben, sich selbst in dem Werk zu finden oder Details zu entdecken und sich in diese zu verlieben“, so die beiden Künstler. Die Vernissage beginnt 18.30 Uhr. Danach ist die Ausstellung kostenfrei zu den Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr zu erleben.