Nordhausen. Das Land will insgesamt 17 Millionen investieren, um die Orte im Südosten des Landkreises Nordhausen künftig vor Fluten zu schützen. Doch müssen sich die Bewohner von Heringen, Görsbach und Bielen noch einige Jahre gedulden. Baustart ist nicht so bald.

Mehr als sechs Millionen Euro will das Land in den Hochwasserschutz rund um Windehausen investieren. Doch nicht nur das zu Weihnachten von der Zorge überflutete Dorf steht im Fokus. Auch für Bielen, Heringen und Görsbach sind zahlreiche Bauprojekte geplant, um verheerende Folgen einer möglichen Jahrhundertflut an Zorge oder Helme zu verhindern. Diese will sich der Freistaat mindestens weitere rund elf Millionen Euro kosten lassen.