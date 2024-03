Bleicherode. Der „Tag der offenen Tür“ am Schiller-Gymnasium ist für viele Kinder und Eltern Gelegenheit, sich zum Schulalltag zu informieren. Aber auch ehemalige Schüler kommen gern vorbei in ihre Schule, die doch so anders aussieht als vor einigen Jahren.

Englischlehrerin Daniela Stamer weiß die digitale Technik für den Unterricht sehr zu schätzen. © Funkemedien | Kristin Müller

Groß war der Andrang bei der Ausstellung von Werken, die im Kunstunterricht entstanden sind. © Funkemedien | Kristin Müller

Jasper (links) und Leon griffen im Kunstraum gern selbst zu Buntstiften, um ihre „Traumwelt durchs Schlüsselloch“ auf Papier zu bringen. © Funkemedien | Kristin Müller

Aus Alltagsgegenständen schufen die Schüler diese Plastiken im Kunstunterricht. © Funkemedien | Kristin Müller

Musiklehrerin Friederike Ullmann lud Lion (Mitte) und Natalia zum Klavierspielen ein. © Funkemedien | Kristin Müller

Im Ethikraum gab‘s einen Einblick in den Buddhismus. © Kristin Müller | Kristin Müller

Physiklehrerin Katharina Seeboth zeigte Eva am Bandgenerator die Wirkung von elektrischen Feldern. © Funkemedien | Kristin Müller

In der Schule lernen aktuell 427 Schüler. © Funkemedien | Kristin Müller

Marie (links) und Lara fanden im Geschichtsraum viel Spannendes zu tun. © Funkemedien | Kristin Müller

Paul puzzelte sich Europa zusammen. © Funkemedien | Kristin Müller

Liam, Tilda und Fietje (von links) haben in der Lego-AG coole Modelle gebaut. © Funkemedien | Kristin Müller

Thomas Gaßmann leitet das Schiller-Gymnasium. © Funkemedien | Kristin Müller