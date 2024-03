Nordhausen. Ein halbes Dutzend Straftaten hat am Montag ein 24-Jähriger in Nordhausen begangen. Neben Diebstahl und versuchtem, schweren Raub muss er sich auch wegen Körperverletzung verantworten.

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Montag in Nordhausen eine Vielzahl an teils schweren Straftaten begangen. Laut Meldung der Polizei habe sich der Mann in einem Ausnahmezustand befunden, als er zunächst einen Baumarkt in der Helmestraße aufsuchte, um sich dort im Kassenbereich an Süßigkeiten zu bereichern.

Doch damit endete sein Raubzug noch lange nicht. Als Nächstes ging er zu einer Tankstelle und entnahm auch dort Waren, ohne zu bezahlen. Mit einem Holzknüppel soll der 24-Jährige dann versucht haben, einem 60-Jährigen das Auto zu stehlen. Dabei schlug er auch mit dem mitgeführten Gegenstand zu und verletzte den Autobesitzer schwer. Ein Tankstellenmitarbeiter konnte durch sein Eingreifen den Diebstahl verhindern.

Das nächste Ziel des 24-Jährigen war ein Autohaus. Auch hier bedrohte er die Mitarbeiter mit seinem Schlagwerkzeug und forderte sie auf, ihm Autos und Wertgegenstände zu überlassen. Der Mann soll zudem hier und auch in der Helmestraße diverse Autos beschädigt haben.

Auf dem Parkplatz des Baumarktes gelang der Polizei schlussendlich die Festnahme des 24-Jährigen. Auch die Beamten wurden von ihm mit dem Knüppel bedroht, so dass sich ein Polizist leicht verletzt habe.

Der 24-Jährige soll nun in Untersuchungshaft. Ihn werden eine Vielzahl von Strafverfahren erwarten, darunter der Verdacht des schweren Raubs, räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red