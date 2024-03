Nordhausen. Kellereinbrüche sind in Nordhausen derzeit vermehrt zu verzeichnen. Was dieses Mal entwendet wurde.

Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 17. bis 22. März der Keller einer 23-Jährigen in der Ostrower Straße in Nordhausen aufgebrochen und betreten, meldet die Polizei Nordhausen. Hierfür wurde das angebrachte Vorhängeschloss auf bisher unbekannte Weise geöffnet. In weiterer Folge entwendeten die Täter ein hochwertiges E-Bike der Marke „Cannondale“ und entfernten sich wieder, ohne Spuren zu hinterlassen.

