Nordhausen. Eine Unbekannte hat den Betreiber eines Verkaufsstandes in Nordhausen um mehrere Hundert Euro betrogen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. So wird die mutmaßliche Täterin beschrieben.

Am Sonntagnachmittag verlor der Betreiber eines Verkaufsstandes in der Bahnhofstraße in Nordhausen mehrere Hundert Euro an eine Wechselbetrügerin. Wie die Polizei mitteilte, ging die Unbekannte gegen 15 Uhr zu dem Stand und verlangte Waren, die sie dann mit einem 500-Euro-Schein zahlen wollte. Nachdem die Frau das Wechselgeld erhalten hatte, gab sie vor, weitere Waren kaufen zu wollen. Plötzlich habe sie aber die Rückabwicklung vom Verkäufer verlangt.

Nachdem die Frau den Verkaufsstand bereits verlassen hatte, bemerkte der Verkäufer, dass er nur einen Teil des Geldes zurückerhalten hatte – die Täterin hatte sich mit der Masche des sogenannten Geldwechselbetruges um mehrere Hundert Euro bereichert.

Zeugen gesucht

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Die Betrügerin soll etwa 1,70 m groß, 40 Jahre alt und mit einem braunen Mantel und einer hellen Hose bekleidet gewesen sein. Sie hatte dunkelblonde Haare und eine schlanke Gestalt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen (.Aktenzeichen: 0077508)

red