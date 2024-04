Nordhausen. Zwei frei laufende Hunde haben eine Spaziergängerin in Nordhausen angegriffen.

Beim Gassigehen mit ihrem Hund ist am Sonntag eine 51-jährige Frau von einem Rottweiler in der Nordhäuser Rothenburgstraße gebissen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, kamen gegen 16.20 Uhr zwei frei laufende Rottweiler aus einem Grundstück auf die Frau zu. Nachdem zunächst die Hunde in Konflikt geraten waren, biss einer der Rottweiler die Frau in den rechten Unterschenkel. Die Wunden mussten im Südharzklinikum behandelt werden.

Gegen die beiden 22 und 39 Jahre alten Personen, die die Rottweiler frei laufen ließen, wurde Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red