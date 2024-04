Nordhausen. Seit Februar dauern die Bauarbeiten in Nordhausen an. Wie der aktuelle Stand ist und ab wann eine Erleichterung in Sicht ist. Mit Bildern der verschiedenen Bauphasen.

Noch asphaltieren Martin Jarek und seine Kollegen der Firma Bickhardt Bau die Flächen zwischen den Gleisen in der Nordhäuser Bahnhofstraße. Eine Ende der Bauarbeiten ist allerdings in Sichtweite. Wie beim Start der Baumaßnahme am 19. Februar angesagt, sollen die Arbeiten bis Ende Mai abgeschlossen sein. Allerdings werde schon ab diesem Freitag, 26. April, die Straßenbahn wieder fahren. Da die Arbeiten an den Nebenanlagen noch fortgeführt werden, wird auf Höhe der Commerzbank eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Der aktuelle Blick auf die Baustelle in Richtung Rautenstraße. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Die Verkehrsbetriebe Nordhausen investieren in die Gleisrunderneuerung circa 1,3 Millionen Euro, wovon durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Fördermittel in Höhe von 898.000 Euro bereitgestellt werden. Die Stadt Nordhausen steuert für die Baumaßnahme 141.000 Euro bei.

Die Baustelle der Gleisrunderneuerung am 13. April. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Am 21. Februar wurde die Gleise entfernt. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Zum Spatenstich für die Gleisrunderneuerung kam auch Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Die Linke). © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

So sah die Bahnhofstraße an der Stelle am 28. September 2023 aus. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

