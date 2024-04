Mit vielen Projekten wird der Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) auch in den kommenden Jahren die eigene Philosophie einer „Grünen WBG” weiter umsetzen. Dazu gehören auch Blühwiesen in den Wohngebieten. Vorgesehen sind die Bereiche Nordhausen-Ost (Foto), -Nord und Salza sowie Rasenflächen in der Hardenbergstraße. © Sven Dörmann | Sven Dörmann