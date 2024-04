Nordhausen. Bei einem Unfall in Nordhausen ist eine 13-Jährige verletzt worden. Sie war mit ihrem Fahrrad zu Fall gekommen. Ein hilfbereiter Passant eilte zur Hilfe.

Am Freitag kam eine 13jährige Radfahrerin in Nordhausen zu Fall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie bergab auf dem Gehweg der Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße. Nach dem Überqueren der Schröterstraße geriet sie ins Straucheln und stürzte. Das Mädchen trug den Angaben zufolge keinen Helm und verletzte sich leicht im Gesicht.

Ein hilfbereiter Passant half der 13-Jährigen, informierte einen Rettungswagen und kümmerte sich anschließend um die Unterstellung des Fahrrades.

