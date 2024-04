Südharz. Nach einer Feierlichkeit in einer Gaststätte kommt es zur Auseinandersetzung. Nun ermittelt die Polizei und sucht Leute, die etwas gesehen haben. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Nach einer Feierlichkeit in der Gaststätte „Wilder Mann“ in Berga (Sachsen-Anhalt) soll es am 20. April 2024 gegen 3 Uhr in der Hainstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen sein. Eine Person soll dabei zu Boden gebracht und anschließend am Boden liegend getreten worden sein, das vermeldet die Polizeiinspektion Halle (Saal) in einem Bericht am Dienstag. Der Mann kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Umstände der Tat sind bisher noch nicht geklärt worden.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden nun gebeten, dies der Polizei mitzuteilen. Von Interesse ist auch die sogenannte Vortatphase, da es Hinweise gibt, dass sich Täter und Opfer auf einem Parkplatz in der Nähe der Gaststätte oder gar im Lokal getroffen haben können und es bereits hier eine lautstarke verbale Auseinandersetzung gegeben haben soll.

Zeugen kontaktieren die Polizei Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/670 293.

red