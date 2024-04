Südharz. Nicht zum ersten Mal ist die Schranke im Südharz beschädigt worden. Was passiert ist und was die Polizei derzeit weiß.

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, mit der am Montag wiederum nach einem Verkehrsunfall reparierten Schrankenanlage am Bahnübergang Berga, Sangerhäuser Straße, kollidiert. Nach Zeugenhinweisen soll der Lkw-Fahrer ausgestiegen sein und den Schrankenbaum in den Straßengraben gelegt haben. Der Lkw mit rotem Sattelauflieger und Holzladung verließ pflichtwidrig den Unfallort, das vermeldet die Polizeiinspektion Halle (Saale) in einem Bericht am Dienstag.

Die Ermittlungen laufen. Zum Sachschaden gibt es noch keine abschließenden Aussagen.

red