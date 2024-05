Nordhausen. Gleich mehrere Verstöße gegen das Gesetz beging ein junger Mann in Nordhausen. Was die Folge dafür war:

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Bochumer Straße in Nordhausen einen 18-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss berauschender Mitteln stand. Weiterhin war das Krad nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Blutentnahme im Südharzkrankenhaus durchgeführt.

red