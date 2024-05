Nordhausen. Es locken eine Freibaderöffnung, ein Konzert, eine humoristische Buchvorstellung und weitere sehens- und hörenswerte Veranstaltungen im Kreis Nordhausen

Ein Kilo Bücher für drei Euro

Der Kinderkirchenladen (Kila) hat beschlossen, seinen letzten großen Büchermarkt mit den alten Konditionen am Samstag, 25. Mai, auf dem Blasii-Kirchplatz zu veranstalten. Das wird nicht der allerletzte Büchermarkt sein, aber zumindest der letzte Büchermarkt bei dem das Kilo Bücher für drei Euro zu haben sein wird. Am 25. Mai werden um 9 Uhr etwa 800 Kisten frisch gespendeter Bücher auf dem Blasii-Kirchplatz aufgebaut. Die Kinderbuch-Abteilung wird gegenüber vom Kila stehen. Gewogen und bezahlt werden die Bücher von den Kila-Kindern, die an kleinen Tischen sitzen. Ab 15 Uhr beginnt das Einräumen der Bücher. Alle Einnahmen werden für die gemeinnützige Kinder- und Jugendarbeit verwendet.

Cantamus gibt Konzert

Die Kirchengemeinde der Frauenbergkirche und das Nordhäuser Chorensemble „Cantamus“ laden für Sonntag, den 26. Mai ab 17 Uhr zu einem einstündigen Chorkonzert ein. Die Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Susanne Walther lassen deutsche und internationale Lieder von klassisch bis modern erklingen. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende aber willkommen.

Kitsch als Sonderausstellung

Für die einen ist es verlockende Versuchung, für die anderen ist es schlechte Kunst. Der Kitsch. Eine eindeutige Definition für diesen Begriff gibt es nicht. Kitsch basiert häufig auf subjektiven Wahrnehmungen. Während in der Kulturgeschichte der Menschheit die Stile kommen und gehen, hält sich der Kitsch mit seiner übertriebenen Emotionalität hartnäckig. Was ist Kitsch? Seit wann gibt es ihn? Ist Kitsch hässlich oder schön? Er ist nie wirklich akzeptabel und doch allgegenwärtig: In Kunst, Literatur, Architektur und Musik. Genauso wie in der Mode, im Film oder als Nippes auf dem Wohnzimmertischchen. Die neue Schau im Tabakspeicher in Nordhausen bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Nostalgie, Neugier und Vertrautheit. Viele Bürger aus Stadt und Landkreis sind dem Aufruf gefolgt und beteiligen sich mit ihren betörenden bis absonderlichen Lieblingsverlockungen aus allen Bereichen des Alltags als Leihgaben für diese Ausstellung. Die bombastischsten Exponate werden sogar prämiert. Jeder Besucher darf sich an der Stimmabgabe beteiligen. Eröffnet wird die einmalige Schau am Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr.

Lesecafé-Sepzial zu Georgien

Bodo Seidel stellt das Buch von Nino Haratischwili „Das achte Leben“ vor. Das Buch erzählt eine georgische Familiensaga und damit die Geschichte eines europäischen Jahrhunderts. Die Lesung findet am 29. Mai um 17 Uhr im Lesesaal der Stadtbibliothek in Nordhausen statt. der Eintritt ist frei.

Buchvorstellung im Schlossmuseum

„Kleine Geschichten in Reim und Gedichten“ heißt das Buch von Gerald M. Fähnrich, der dieses Werk am 23. Mai im Heringer Schloss vorstellt. Die humoristische Buchvorstellung ist mit dem Autor und Ronny Eckebrecht ab 18.30. Der Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Uthlebens Freibad öffnet zum Kindertag

Die Badesaison wird in Uthlebens Schwimmbad am 1. Juni begangen. Geboten wird ab 14 Uhr am Kindertag Spiel und Spaß mit der Feuerwehr, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen sowie eine Cocktail-Bar. Ab 19 Uhr folgt Musik und Tanz mit anschließendem Höhenfeuerwerk. Zudem wird ab 21 Uhr das Champions-League-Finale Dortmund gegen Real Madrid übertragen. Der Eintritt ist frei. Spenden fließen in den Erhalt des Freibades.

