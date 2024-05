Nordhausen. In Nordhausen hat ein Unbekannter ein Firmenfahrzeug beschädigt und ist im Anschluss geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Nutzer eines Firmenfahrzeugs erlebte am Dienstagmorgen in Nordhausen eine böse Überraschung. Laut Polizei hatte er den weißen Fiat gegen 7 Uhr in der Halleschen Straße abgestellt. Als er nach zwei Stunden zum Fahrzeug zurückkam, hatte dieses an der linken Seite einige Schäden.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat das Unfallgeheschen bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

