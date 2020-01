In Wippersdorf hat eine Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. (Symbolbild)

Wipperdorf. In Wipperdorf ist in einer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen. Durch die schnelle Reaktion eines Bürgers, konnte die Feuerwehr rechtzeitig einschreiten.

Brand in Lagerhalle in Wipperdorf: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand in Lagerhalle in Wipperdorf: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat in der Nacht zum Freitag in Wipperdorf einen Großbrand verhindern können. Ein Zeuge bemerkte die brennende Lagerhalle eines Reifenhandels und informierte die Rettungskräfte. Wie die Polizei berichtete, erreichte die Feuerwehr den Brandort schnell und konnte die Flammen noch in ihrer Entstehung löschen.

So blieb es bei Verrußungen am Gebäude und einem überschaubaren Schaden von circa 500 Euro. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf und sicherte Spuren. Erste Ergebnisse deuten auf Brandstiftung hin.

Weitere Meldungen aus Nordhausen und Umgebung:

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Nordhausen

Einbruch in Sollstedter Salon bleibt rätselhaft