Chingachgook der Redaktion

„Grüßen Sie die Redaktion.“ Dieser Satz, den man mir oft entgegenruft, wirkt am Mittwoch wie Hohn. Grüßen? Ja, wen denn? Die Corona-Krise dauert noch keine zwei Wochen, da werde ich doch noch nicht mit Selbstgesprächen beginnen… Denn während Kollege K. sein redaktionelles Leben vor allem auf der Straße führt, tun es die übrigen Reporter am Küchentisch daheim. Ich bin der letzte Mohikaner im Pressehaus. Der Chingachgook der Bahnhofstraße. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Und während sich der deutsche Nutzwertjournalismus auf Texte nach dem Muster „Wie du jetzt effizient von Zuhause arbeitest“ oder „Die besten Kniffe fürs Homeoffice“ zurückzieht, fühle ich mich allein gelassen, also auch in Sachen Ratgeberwissen.

Ich probiere es daher mit der Umkehr all dieser Ratschläge: Räumen Sie nicht auf, heißt es in den Tipps. Das lenke von der eigentlichen Arbeit ab. Ich mache also das Gegenteil – wenn die Kollegen nach der Krise zurück sind, werden selbst die Ritzen zwischen den Heizungsrohren glänzen wie neu.

Lassen Sie sich nicht ablenken, so der nächste Tipp. Nichts leichter als Ablenkung, Chingachgook hat ja Internet.

Und zum Schluss der Rat: Kleiden Sie sich wie sonst im Büro. Andersherum muss es für mich also passen, schreibt Ihnen der Mann in Jogginghose.