Ein Hauch von Weihnachten in Heringen

Heringen. Frisch gegründeter Förderverein der Heringer Feuerwehr organisiert Adventsstimmung zum Mitnehmen.

Das Aroma von Glühwein und Bratwürsten liegt in der Luft. Dazu Weihnachtssterne, Duftkerzen und weitere weihnachtliche Accessoires die angeboten werden. Fast geht es vor Heringens Feuerwehrgerätehaus wie auf einem Weihnachtsmarkt zu. Wäre da nicht das rot-weiße Absperrband, die Maskenpflicht und die 2G-Regelung, die am Eingang kontrolliert werden, und der Fakt, das Weihnachtsmärkte in Thüringen per Landesverordnung wegen der Corona-Pandemie verboten sind.

Darum nennen wir das Ganze „Weihnachtsgeschehen to go“, erklärt Lydia Bierwirth, die Vorsitzende des neu gegründeten Fördervereins der Feuerwehr Heringen ist, der wiederum den Hauch von Weihnachten in der Stadt an der Helme organisiert hat. „Vorbeikommen, etwas mitnehmen und wieder gehen“, ist das Motto, des auf wenige Stunden begrenzten Stelldicheins. Schließlich können die engagierten Vereinsmitglieder nicht zum Verweilen einladen und auch nicht zum gemütlichen Beisammensein. Trotzdem wollen sie mit den handgefertigten Weihnachtsbasteleien begeistern und für Weihnachtsstimmung sorgen. Denn alles ist laut Bierwirth für einen guten Zweck und kommt zu 100 Prozent dem Förderverein zugute.

Zwei Monate ist dessen Gründung gerade einmal her. Mit dem Zweck, dass die Ortsteilfeuerwehr Heringen auch in Zukunft bestens aufgestellt ist. „Allen aktiven Mitgliedern soll es an nichts mangeln“, betont die Vereinsvorsitzende stolz. Waren es zur Gründungsversammlung am 2. Oktober 37 Mitglieder, so berichtet Bierwirth stolz, das es nun schon 48 Förderer der Floriansjünger sind.

Schon seit mehreren Jahren geisterte ein solcher Verein durch die Köpfe der Heringer. Immer wieder wurde die Gründung vor sich her geschoben. Wozu auch Corona ein Stück beitrug. Doch nun sind die Vorsitzende Lydia Bierwirth, ihr Stellvertreter Olaf Hille, Kassenwartin Julia Eggert sowie Schriftführerin Mandy Balik froh, so unkompliziert den Verein gegründet zu haben. Allerdings sei man noch ganz am Anfang. „Gerade erst kam die Bestätigung der Gemeinnützigkeit vom Finanzamtes, so dass wir auch Spendenquittungen ausstellen können. Nun wollen wir den Verein beim Amtsgericht eintragen lassen“, erzählt Bierwirth.

Durch den Förderverein hat die Feuerwehr mehr Möglichkeiten. Zwar komme Heringens Stadtverwaltung ihren Pflichten nach und kaufe notwendige Sachen. Dennoch sei man sich bewusst, dass die Gelder knapp sind. Gerade wenn es um zusätzliche Materialien und Ausrüstung geht. Durch Spenden und Veranstaltungen kann der Förderverein nun finanzielle Mittel generieren. Als Beispiel führt Lydia Bierwirth das alljährliche Zeltlager für den Feuerwehrnachwuchs auf, für das ein neues Mannschaftszelt benötigt wird. Auch gehe hin und wieder Einsatzkleidung kaputt oder neue Mitglieder benötigen eine neue Ausstattung. „Da kann man nicht ewig warten, sondern muss es einfach mal kaufen“, so die Vereinsvorsitzende.

Das „Weihnachtsgeschehen to go“ ist dabei der erste größere Schritt für den Förderverein. Als nächstes hoffen die Vereinsmitglieder auf das Knutfest und das Osterfeuer, sofern Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.