Ein Heringer Pfarrer, der immer auch Feuerwehrmann war

Der langjährige Heringer Pfarrer Eckhard Wolff ist am 25. Dezember im Alter von 67 Jahren plötzlich an seinem Alterswohnsitz Dresden verstorben. Der gebürtige Crimmitschauer trat seine Pfarrstelle in Heringen am 1. Januar 1998 an und war Mitbegründer des Kriseninterventionsdienstes im Landkreis Nordhausen.

Der Vater von fünf Kindern war aber nicht nur Kirchenvertreter, sondern auch mit Leib und Seele Feuerwehrmann. So leitete er einige Jahre als Wehrleiter die Freiwillige Feuerwehr Heringen, war langjähriger Vorsitzender des Kreisfeuerwehrvereins und anschließend dessen Ehrenvorsitzender.

„Als Pfarrer war Eckhard Wolff bekannt für seine unkonventionellen Gottesdienste, die immer von seiner Frau Brigitte unterstützt wurden“, erinnert sich Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU). So saß Wolff mitunter neben dem Altar und spielte Schlagzeug oder verkleidete sich als Martin Luther zur Gottesdiensteröffnung.

Feuerwehruniform unter dem Talar

Regina Englert vom Kirchenkreis Südharz erinnert sich noch gut an einen Gottesdienst zum Florianstag in der Kirche von Elende. „Unter dem Talar trug er die Feuerwehruniform, damit er zum Kaffeetrinken mit den Feuerwehrleuten auch ordentlich gekleidet war“, berichtet sie. „Da brachte er zum Gottesdienst gern auch mal ein paar Feuerwehrschläuche samt Koppel mit und öffnete bei der Predigt ein Bierchen zum guten Gelingen“, führt Englert aus.

In Heringen waren ihm die Sanierung und Elektrifizierung des Glockenstuhls mit dem Gießen von zwei neuen Glocken ein wichtiges Anliegen, das er in die Tat umsetzte. Die Organisation von Tombolas und Benefizkonzerten und anderen Sammelaktionen brachten den erforderlichen Eigenanteil zum Gelingen des Projektes auf.

2015 in den Ruhestand gegangen

„Zum 60. Geburtstag äußerte er erstmals öffentlich, dass nach dem Ruhestand die Stadt Dresden seine Wunschheimat sei“, blickt Bürgermeister Schröter zurück. Zum Reformationstag 2015 schied Wolff aus dem Pfarramt in Heringen aus und zog nach Dresden. „Dort haben sich die Wolffs sehr wohlgefühlt und waren glücklich und zufrieden“, schätzt Schröter ein, der ihn dort im Frühjahr 2017 mit seiner Frau Andrea, die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates in Heringen ist, besuchte.

„In unserer Erinnerung bleiben die vielen schönen Stunden, die wir mit ihm verbringen durften bei Taufen, Gottesdiensten, Trauungen und vielen anderen Anlässen“, so der Gemeindekirchenrat des Helmestädtchens.