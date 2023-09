Am Sundhäuser See ist es erneut zu einem Tauchunfall gekommen. (Archivbild)

Erneut schwerer Tauchunfall am Sundhäuser See: Mann und Frau sterben, weiterer Taucher kann reanimiert werden

Am Sundhäuser See bei Nordhausen hat sich am Samstag erneut ein schwerer Tauchunfall ereignet. Erst vor einigen Wochen war eine 40-jährige Frau verunglückt.

Bei einem Tauchgang am Sundhäuser See bei Nordhausen ist es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr erneut zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Dabei sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen.

Ein weiterer Taucher konnte nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei wiederbelebt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte es Probleme mit der Tauchausrüstung gegeben haben. Ein Taucher kam laut Polizei noch selbständig an die Oberfläche, die beiden anderen mussten von der Feuerwehr geborgen werden.

Die Identitäten der Opfer waren am Samstagabend zunächst noch unklar.

Taucherin kommt nach Unfall in Spezialklinik

Erst vor vier Wochen war eine 40-jährige Taucherin im Sundhäuser See verunglückt und musste am Ufer reanimiert werden. Sie kam im lebensbedrohlichen Zustand ins Südharzklinikum und später, als sich ihr Zustand verschlechterte, in eine Spezialklinik. Den Angaben zufolge schwebt die Frau nicht mehr in Lebensgefahr und ist auf dem Weg der Genesung.

